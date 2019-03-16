مباشر.. (الأهلي 3 - شبيبة الساورة 0).. الشحات يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن فريق الأهلي صدارة مجموعته بإفريقيا والتأهل لربع النهائي بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري (3-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة السادسة.

أحرز ثلاثية الأهلي فاتح طالح بالخطأ في مرماه، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني، وعزز حسين الشحات النتيجة للأهلي بالهدف الثالث.

ونجح سيمبا التنزاني باللحاق بالأهلي في التأهل للدور المقبل بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي (2-1).

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: الأهلي (10 نقاط) - سيمبا (9 نقاط) - شبيبة الساورة (8 نقاط) - فيتا كلوب (7 نقاط).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - سعد سمير - أيمن أشرف - محمد هاني - نيدفيد - عمرو السولية - رمضان صبحي - أجايي - ناصر ماهر - مروان محسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، حسام عاشور، حسين الشحات، وليد أزارو، صلاح محسن.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الثالثة من بداية المباراة قام علي معلول بعرضية رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة من أمام مروان محسن.

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وبعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة ساهم علي معلول بهدف الأهلي بعدما قام بعرضية أرضية تصطدم في مروان محسن ومدافع الشبيبة فاتح طالح وتتحول في الشباك لتصبح النتيجة (1-0) للأهلي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عاد علي معلول ليساهم في هدف الأهلي الثاني بعدما قام بعرضية متقنة تصل عند مروان محسن الذي يسدد كرة نحو المرمى يفشل حارس الفريق الجزائري في إبعادها لتصبح النتيجة (2-0) للأحمر.

معلول فرض نفسه كنجم للمباراة حيث كاد أن يساهم بالهدف الثالث في الدقيقة 59 بعدما قام بعرضية متقنة تصل لمروان محسن الذي يحول الكرة برأسية رائعة تمر بجوار القائم.

ناصر ماهر حاول الوصول لمرمى الشبيبة بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 69 لكن حارس الفريق الجزائري يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وأجرى لاسارتي التبديل الأول في المباراة بخروج أجايي ليحل بدلاً منه حسين الشحات في الدقيقة 70.

واضطر لاسارتي بعدها لإجراء تبديل جديد بسبب إصابة أيمن أشرف ليشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه.

وكاد حسين الشحات في الدقيقة 76 أن يسجل الهدف الثالث للأهلي بعد عرضية من علي معلول لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وأجرى الأهلي بقيادة لاسارتي التبديل الثالث في المباراة بخروج مروان محسن ليشارك المغربي وليد أزارو بدلاً منه.

وفي الدقيقة 81 نجح حسين الشحات في تسجيل هدف الأهلي الثالث بعد تمريرة من رمضان صبحي لتصل الكرة عند الشحات داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافع الشبيبة ويسجل الهدف الثالث.