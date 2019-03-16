ساري يعيد ضبط إيقاع تشيلسي الهجومي

قال مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، إن الفريق وصل إلى الاستقرار الدفاعي في الأسابيع الأخيرة، ويجب أن يركز على ضبط إيقاعه الهجومي في المباريات المقبلة على أرضه في ظل سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وتلقت شباك تشيلسي 12 هدفاً في ثلاث هزائم في الدوري في 2019، لكنه ضبط إيقاع خط الدفاع واستقبل هدفين فقط في آخر سبع مباريات في كافة البطولات.

وقال ساري لموقع النادي الإلكتروني قبل اللعب في ضيافة إيفرتون صاحب المركز 11 غداً الأحد: “نبدو في حالة اتساق على صعيد الصلابة الدفاعية.. استقبلنا عدداً أقل من الأهداف.. في هذه اللحظة فإن أهم شيء هو أن نتسم بالصلابة.. نتسم بالاتساق على صعيد النتائج لكن الأمر ذاته لا ينطبق على الأداء وخاصة في الجانب الهجومي.. في بعض الأحيان فإننا نؤدي بشكل جيد والبعض الآخر لا”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “نريد أن نبدأ المباريات ونحن في الجانب الهجومي، وأن نخوض كل مباراة بنفس الأفكار”.

وسجل النادي اللندني، صاحب المركز السادس، 50 هدفاً في الدوري هذا الموسم وهو الأقل بين الستة الأوائل.