لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي ودكة البدلاء والمستبعدين

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شبيبة الساورة بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد” – ناصر ماهر – رمضان صبحي – جونيور أجاي خط الهجوم : مروان محسن.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي – ياسر إبراهيم – وليد أزارو – حسين الشحات – أحمد فتحي – حسام عاشور – صلاح محسن. فيما تم استبعاد كلا من :- رامي ربيعة وأحمد حمودي ومحمود وحيد من قائمة المباراة.