الأهلي يتقدم على شبيبة الساورة الجزائري بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري بهدفين نظيفين بستاد برج العرب في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة لدوري ابطال افريقيا.

سجل الهدفين مدافع الساورة فاتح طالح في مرماه ومروان محسن في الدقيقتين 30و45

يذكر ان شبية الساورة قبل اللقاء يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ،وكل من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي 7 نقاط ،وسيمبا التنزاني 6 نقاط ويواجه في نفس التوقيت بملعبه" الوطني" فيتا وانتهى الشوط الاول بالتعادل 1-1 .

الشوط الاول

بدأ الأهلي اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح في فرض قبضته على الأمور وضغط دفاعات الساورة في ثلث

ملعبه.

قاد ظهيري الجنب هجمات خاطفة وسريعة للتونسي على معلول ومحمد هاني والاول لعب عرضية من الجميع ومن فوق رأس النيجيري جونيور أجاي

ساعد كريم نيدفيد زميله محمد هاني في تشكيل جبهة يمنى قوية صعبت من مهمة الدفاع الجزائري .

حاول التنزاني أوليمنجو يمينا ومن العمق يحيي شريف وحمار زيري

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يظهر بعد غياب رمضان صبحى ويلعب عرضية ويبعدها الدفاع الى الركنية وسط زحمة ودربكة داخل المنطقة وحول المرمى.

نوع الأهلي من هجماته ويسدد من العمق ناصر ماهر

مرتين متتاليتين بجوار القائم والثانية تكفل الدفاع بإبعاد الكرة بصعوبة.

هدف للاحمر

في الدقيقة 30 ومن عرضية رائعة من على معلول في كرة مشتركة مع مروان محسن تصطدم الكرة بقدم المدافع فاتح طالح الى داخل المرمى محرزا هدف التقدم في مرماه.

بعد الهدف استمر الضغط الاحمر ويتقدم رمضان صبحى ويهدر بإضاعة الكرة وبناء هجمة سر يعة وترتد عن طريق يحيي شريف الذي " غربل" دفاع الأهلي سعد سمير وأيمن أشرف ويبعد بصعوبة محمد هاني ويحتسب الحكم الكرة ضربة مرمى.!

هدف ثان

في الدقيقة 45 ومن هجمة منظمة بدأها أجاي بتمريرة رائعة لمعلول الذى راوغ الدفاع ولعب عرضية لمرون محسن غير المراقب يهيئ الكرة بسهولة ويلف بأريحية ويضع الكرة داخل المرمى مسجلا هدف ثاني وزيادة إطمئنان على التأهل.



