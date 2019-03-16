أشبال المنيا يحقق فوزًا غاليًا على بني سويف ٣/١

حقق فريق كرة القدم ، مواليد ٢٠٠١ بنادي المنيا ، فوزا غاليا، اليوم السبت، على فريق بني سويف ، بنتيجة ٣/١ ، وذلك ضمن مباريات دوري القطاعات.
وشهدت المباراة، و التي أقيمت على ملعب المنيا الجديدة ،أداء قويا من قبل الفريق المنياوي، حتى تمكنوا من إحراز ٣ أهداف ، أحرزها كل من، اللاعبعمر رضا ، على يسري النص ، و شعبان جميل، ولم تستقبل شباكهم سوى هدف واحد،وبذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا ، إلى ٦ نقاط في المركز الأول، بينما يحتل فريق التليفونات المركز الثاني ، برصيد ٤ نقاط.
وتضم مجموعة المنيا في هذه البطولة
ويقود فريق المنيا 2001 ، جهاز فني مكون من، محمد جاويش ، مديرًا فنيًا، وأحمد يحي ، مدربًا، ومحمد يسري ، مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على ، علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، و ياسر عبد الوهاب ، مدير قطاع الناشئين.
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