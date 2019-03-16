جروس يقسم لاعبي الزمالك إلى مجموعتين في تدريب الفريق

حرص السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ، بتقسيم اللاعبين إلي ثنائيات للعب الكرة من لمسه واحدة.
ويعد هذا المران الوحيد الذى سيخوضه الفريق ، قبل مواجهةمساء غد الأحد ، أمام بطل الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية .
وكان الفارس الابيض ، قد بدأ المران بعمليات إحماء تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال
كما قام الفريق بالتقسيم إلي مجموعتين أحدهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي ، والأخرى تحت إشراف شورمان وأيمن عبد العزيز.
وشملت الفقرة التدريب علي العرضيات وكيفيه استقبالها من المهاجمين .
ويحتل الفارس الأبيض قمة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط .
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