مروان محسن يضرب شبيبة الساورة بالهدف الثاني

تقدم الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري، بالهدف الثاني، في المباراة المقامة على ستاد برج العرب ضمن المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 ، بعد فاصل مهاري من علي معلول، ثم عرضية لمروان محسن الذي روض الكرة وسددها في

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مرمى شبيبة الساورة.

شاهد الهدف..