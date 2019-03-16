مسئولو الزمالك يدعمون اللاعبين قبل مواجهة نصر حسين داي

حضر اللواء علاء مقلد رئيس البعثة ، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وهاني زاده عضوا مجلس الإدارة وأمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة، مران الفريق المقام حاليا على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق نصر حسين داى
وحرص مسئولو الزمالك ، على التواجد في مران الفريق ، لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة غدا الصعبة أمام بطل الجزائر .
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