مسئولو الزمالك يدعمون اللاعبين قبل مواجهة نصر حسين داي

حضر اللواء علاء مقلد رئيس البعثة ، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وهاني زاده عضوا مجلس الإدارة وأمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة

، مران الفريق المقام حاليا على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق نصر حسين داىالجزائري ، مساء غد الأحد ، بالجولة السادسة والأخيرة ، بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية .

وحرص مسئولو الزمالك ، على التواجد في مران الفريق ، لدعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة غدا الصعبة أمام بطل الجزائر .