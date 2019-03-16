شاهد..الأهلي يسجل الهدف الأول في شبيبة الساورة

تقدم الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري، بالهدف الأول، في المباراة المقامة على ستاد برج العرب، ضمن المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل لاعب فاتح طالح لاعب شبيبة الساورة الهدف الأول (هدف عكسي) في الدقيقة 30، بعد عرضية أرضية من علي معلول، أصتدمت الكرة في حارس

شبيبة الساورة ثم في مدافع وسط ضغط من مهاجم الأهلي مروان محسن، ملعنة الهدف الأول للأهلي.

شاهد الهدف..