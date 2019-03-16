الزمالك يبدأ مرانه على ملعب 5 يوليو بعمليات إحماء

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مرانه على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ، استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي ، بعملية إحماء تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال ، وأمير عزمى مجاهد المدرب المساعد . بعملية إحماء تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال ، وأمير عزمى مجاهد المدرب المساعد . ويعد هذا المران الوحيد الذى سيخوضه الفريق ، قبل مواجهة مساء غد الأحد ، أمام بطل الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. ويحتل الفارس الأبيض قمة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط .

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