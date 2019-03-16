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تعرف على ترتيب مجموعة الإسماعيلي بعد نهاية دور المجموعات

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انتهت المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، بصعود كل من مازيمبي الكونغولي، والـقسطنطية الجزائري، فيما ودع الإسماعيلي والأفريقي التونسي البطولة.

احتل مازيمبي المركز الأول برصيد 11 نقطة، بينما احتل الـقسطنطية الجزائري المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف مع الأفريقي صاحب المركز الثالث، بنفس عدد النقاط،

كما ودع الإسماعيلي البطولة الأفريقية برصيد نقطتين.

فاز مازيمبي في 3 مباريات وتعادل في 2 وخسر ومباراة وحيدة، حيث سجل 13 هدفا واستقبل 4، في حين فاز الـقسطنطية الجزائري، في 3 مباريات وتعادل في واحدة، وخسر

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مباراتين، حيث سجل 8 واستقبل 6 ، بينما فاز الأفريقي في 3 مباريات وتعادل في واحدة، وخسر
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مباراتين، حيث سجل 4 أهداف واستقبل 10 ، بينما ودع الإسماعيلي بلا فوز، حيث تعادل في مباراتين وخسر 4، مسجلًا 5 أهداف واستقبل 10.

وفي انتظار منافسات الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام القرعة في 20 مارس من الشهر الجاري.

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