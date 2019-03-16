التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وسيلتا فيجو

انتهى الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافسات الاسبوع الثامن والعشرون من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بحذر من كلا الجانبين ومع تقادم الوقت سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب لكن دون تسجيل أهداف.

وفي الدقيقة 30 وصلت الكرة إلى جاريث بيل داخل منطقة الجزاء

لم يتردد في تسديدها لكنها اصطدمت بالعارضة لتمنع هدفا مؤكدا للفريق الملكي، قبل أن يراوغ مارسيلو ظهير ريال مدريد مدافعي سيلتا فيجو ويسدد كرة قوية لكن حارس سيلتا فيجو استطاع إنقاذ مرماه وحولها إلى ركلة ركنية.