التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وسيلتا فيجو

انتهى الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافسات الاسبوع الثامن والعشرون من الدوري الإسباني.
بدأت المباراة بحذر من كلا الجانبين ومع تقادم الوقت سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب لكن دون تسجيل أهداف.
وفي الدقيقة 30 وصلت الكرة إلى جاريث بيل داخل منطقة الجزاء
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