شاهد.. مباراة سموحة والمصري بالدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد، لمباراة المصري ونادي سموحة، في الساعة السادسة مساءً ضمن مباريات الأسبوع ال 26 من الدوري المصري، وسيسعى كل الفريقين إلى تحقيق الفوز والانتصار في المباراة من أجل تحسين ترتيبهم في جدول الدوري.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق

المصري قائمة الفريق المصري البورسعيدي في المعسكر المغلق في أحد فنادق الإسماعيلية استعدادا لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين، والتي تضم كلا من :

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أحمد مسعود، محمود السيد، الحارس الناشئ محمد شحاته

وأحمد شوشة، اسلام أبو سليمة، الفلسطيني محمد صالح، الناشئ حسام أشرف، محمود حمد، كريم العراقي، محمد شطة، مصطفى سلامة “طيارة”، الحسيني سميرعمرو موسى، فريد شوقي، عبد الله بيكا، ايزي ايميكا، سعيد سينبوري، إسلام عيسى، اسلام عطية، محمد جريندو، حسين رجب، أحمد ياسر، محمد جابر، ايزيكال باسي، أوستين اموتو، محمود وادي.

شاهد المباراة..