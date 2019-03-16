شاهد.. مباراة سموحة والمصري بالدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد، لمباراة المصري ونادي سموحة، في الساعة السادسة مساءً ضمن مباريات الأسبوع ال 26 من الدوري المصري، وسيسعى كل الفريقين إلى تحقيق الفوز والانتصار في المباراة من أجل تحسين ترتيبهم في جدول الدوري.
وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريقالمصري قائمة الفريق المصري البورسعيدي في المعسكر المغلق في أحد فنادق الإسماعيلية استعدادا لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين، والتي تضم كلا من :
أحمد مسعود، محمود السيد، الحارس الناشئ محمد شحاته
شاهد المباراة..
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