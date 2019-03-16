قطر: نتعامل بإيجابية مع اقتراح الفيفا وسنواصل العمل

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، استمرار جميع مؤسسات الدولة للاستعداد لاستضافة البطولة وفق النظام الحالي الذي يضم 32 منتخبًا مع الاستمرار في بحث فكرة استضافة نسخة موسعة من البطولة.

وجاء البيان ردًا على توصيات وموافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على إجراء المزيد من المناقشات مع قطر حول إمكانية تمديد حجم البطولة لتشهد مشاركة 48 منتخبًا، وبالتالي منح سلطنة عُمان والكويت بعض المباريات بسبب العلاقات الدبلوماسية القوية بينهم وبين قطر.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث “منذ طرح فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر إلى 48 فريقا أثناء اجتماع في موسكو عام 2018، وقطر تتعامل مع المقترح بشكل إيجابي وأبدت استعدادها لسماع وجهات النظر المتعددة من الأطراف المعنية”.

وواصلت قطر هذا التوجه خلال نقاشات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي في أكتوبر 2018 وحتى الاجتماع الحالي للمجلس في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح “يعد هذا التوجه تأكيدًا واستمرارًا لالتزام قطر الثابت باستضافة بطولة تمثل كافة أبناء المنطقة وتعود بالمنفعة عليهم جميعًا كما على قطر، نود أن نؤكد في هذا الإطار أننا نواصل العمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبحث فكرة استضافة نسخة موسعة من المونديال”.

وشدد البيان على تحكم قطر في الأمر، قائلا “نأخذ بعين الاعتبار جدوى هذه الفكرة وانعكاساتها على كرة القدم عالميا وعلى البطولة نفسها وعلى قطر لكونها الدولة المضيفة، وأي قرار سيتخذ بهذا الشأن سيكون بالتشاور بين الفيفا وقطر وبموافقتها”.

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وزاد “كدولة مضيفة للبطولة، نحن مستمرون في تحضيراتنا لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في العالم العربي وذلك وفق النظام الحالي الذي يضم 32 منتخبا تتنافس جميعا وفي كافة مراحل البطولة على أرض قطر عام 2022، في بطولة كما وعدنا دائما ستكون أحد أكثر البطولات تميزًا وإبهارًا”.

واتخذ الفيفا خطوة أخرى نحو تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بمشاركة 48 منتخبا، بعدما وافق المجلس على إجراء المزيد من المناقشات مع قطر حتى صيف العام الحالي.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عقب اجتماع ميامي: “أظهرنا للمجلس دراسة الجدوى التي استنتجنا من خلالها، نعم، يمكن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 – بشرط استيفاء بعض الشروط”.

وتعتمد فكرة زيادة عدد المنتخبات، المبكرة، في كأس العالم 2022 على إيجاد على الأقل بلد إضافي ترغب وقادرة على المشاركة في استضافة البطولة.

ولكن، سيتم اتخاذ القرار النهائي في الجمعية العمومية (كونجرس) للفيفا في باريس والمقررة في الخامس من يونيه قبل مونديال السيدات.

وقال إنفانتينو “مهمتنا هي مواصلة تطوير كرة القدم ولهذا نرغب في جعل البطولة من 48 منتخبا” موضحا أن القرار ليس سهلا وإنما يجب دراسته بتمعن مع المنظمين في قطر”.

وفي ظل قرار المقاطعة المفروض من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، تعتبر الكويت وسلطنة عمان ضمن الخيارات المتاحة لكونهما خارج قرار المقاطعة.