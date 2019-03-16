رياضة | التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي بكأس الإتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي بكأس الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيلة فريقه لمواجهة سوانزي سيتي في المباراة التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى : ايدرسون موراييش

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خط الدفاع : كايل ووكر – نيكولاس اوتاميندي – ايمريك لابورت - فابيان ديلف

خط الوسط : الكاي جوندوجان – ديفيد سيلفا - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم : ليروى ساني – رياض محرز - جابرييل خيسوس