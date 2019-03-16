رياضة | الأهلي يتقدم على شبية الساورة في الشوط الأول بثنائية مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على شبية الساورة في الشوط الأول بثنائية مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام شبيبة الساروة الجزائري متقدما بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي ومرر عمرو السولية كرة طولية إلى جونيور أجاي الذي مررها إلى المنطلق من الجهة اليسرى على معلول ليمرر كرة لكن مروان محسن لم يحسن التعامل معها ويضيع على أصحاب الأرض فرصة إحراز الهدف الأول مع حلول الدقيقة الرابعة.

وانطلق علي معلول من الجهة اليسرى مجدداً في الدقيقة السابعة، ومرر الكرة على رأس رمضان صبحي الذي سددها خارج مرمى الفريق الجزائري.

وفي الدقيقة العاشرة مرر كريم نيدفيد كرة بينية إلى جونيور أجاي الذي راوغ مدافع الشبيبة بطريقة رائعة لكنه رفض التسديد تجاه المرمى وفضل التمرير لمروان محسن لكن الكرة بعدت عن مهاجم الأهلي لتضيع فرصة الهدف الأول للفريق الأحمر.

وبعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول مرر محمد هاني كرة عرضية من الجهة اليمنى على رأس جونيور أجاي داخل منطقة الجزاء لكن المهاجم النيجري سددها بعيدة عن القائمة الأيسر للفريق الجزائري بقليل.

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ورد زيني حمار على فرصة أجاي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وهيأ مروان محسن الكرة لناصر ماهر في الدقيقة 23 ليسدد كرة قوية لكنها مرت بسنتيمترات قليلة على عبد الرؤوف حارس مرمى شبيبة الساورة.

وفي الدقيقة 30 نجح مروان محسن في ترجمة سيطرة الأهلي إلى الهدف الأول بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من علي معلول لترتطم بمدافع الشبيبة وتصطدم بقدم مروان ويعلن الفرحة الأول لجماهير الأهلي في المباراة.

بعد هدف الأهلي الأول وصلت الكرة إلى حمار أخطر لاعبي فريق شبيبة الساروة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لكنها مرت بسلام على محمد الشناوي حارس مرمى أصحاب الأرض، وذلك في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عاد مروان محسن مجددا ونجح في إحراز الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة رائعة من علي معلول لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.