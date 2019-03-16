رياضة | مياه البحيرة يخطف تعادلا مثيرا أمام دكرنس بالترقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يخطف تعادلا مثيرا أمام دكرنس بالترقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى إنتهت مباراة مياه البحيرة و دكرنس بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بعدما تقدم دكرنس عن طريق صامويل أوسو وتعادل محمد فتحى بهدف من علامة الجزاء لمياه البحيرة .

أصحاب الضيافة مياه البحيرة بدأ اللقاء بتشكيل مكون من : يوسف عادل ، يوسف رمضان ، محمد صبرى ، محمد الجمال ، وليد رجب ، عبدالملاك صالح ، رضا فتحى ، محمد مصطفى ، اسلام محمد ، عمرو جمعة ، محمد صبحى

بينما بدأ دكرنس بقيادة مصطفى مرعى اللقاء بتشكيل مكون من :

اسامه نجيب ، محمد الدشه ، عادل أدهم ، محمود أكمل ، متولي حافظ ، إسلام قوره ، محمد عبدالمطلب ، طارق سعد ، رامي قدرى ، عدوي عاكف ، صامويل أوسو

الشوط الأول بدأ سريعا بعدما وقفت العارضة حائلا أمام تقدم دكرنس مع الدقيقة الأولى للمباراة، وفي الدقيقة 18 شهدت فرصة جديدة عن طريق رامى قدرى الذى سدد بقوة تجاه مرمى يوسف عادل حارس مرمى مياه البحيرة الذى تصدى للكرة ببراعة لتجد صامويل أوسو المواجه تماما للمرمى والذى سددها ضعيفة بين أحضان الحارس .

وشه،توالدقيقة 41 شهدت فرصة خطيرة لصامويل أوسو مهاجم دكرنس ومن بعدها تسديدة خطيرة من محمد مناع لاعب مياه البحيرة مرت بجوار قائم أسامة نجيب حارس مرمى دكرنس .

وفي الدقيقة 44 شهدت الهدف الأول لدكرنس عن طريق صامويل أوسو من تسديدة قوية .

الشوط الثانى بدأ سريعا من جانب مياه البحيرة فى محاولة لإدراك هدف التعادل وتوقف اللعب بعد تدخل قوى للاعب مياه البحيرة على حارس مرمى دكرنس .

الدقيقة 52 شهدت عرضية خطيرة من ضربة حرة على حدود منطقة جزاء دكرنس أبعدها عدوى عاكف من داخل المنطقة بعيدا عن مرمى فريقه .

الدقيقة 55 تشهد أخطر فرص مياه البحيرة بعدما تصدى أسامة نجيب حارس مرمى دكرنس لتسديدة وليد رجب المنفرد تماما بالمرمى ليبعدها دفاعات دكرنس خارج حدود الملعب .

بعدها بدقيقتين يتكرر نفس سيناريو الهجمة السابقة بعدما تصدى مجددا أسامة نجيب لتسديدة وليد رجب ببراعة ليبعدها لركنية لمياه البحيرة.

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الدقيقة 60 تسديدة تعلو عارضة مرمى دكرنس من ركلة حرة على حدود المنطقة تولى تنفيذها لاعب مياه البحيرة إسلام متولى .

الدقيقة 75 تشهد تسديدة قوية من عبدالملاك صالح لاعب مياه البحيرة مرت بعيدة عن مرمى دكرنس .

الدقيقة 80 تشهد هدف التعادل لأصحاب الأرض من علامة الجزاء بعدما إحتسب محمد الصباحى ركلة جزاء يسددها بنجاح محمد فتحى داخل مرمى دكرنس .

الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع شهدت طرد المدير الفنى لدكرنس بقرار من محمد الصباحى بداعى الإعتراض على قرارات التحكيم .

الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع العناية الإلهية تنقذ مرمى دكرنس من الهدف الثانى بعدما سدد مهاجم مياه البحيرة الكرة فى المرمى الخالى لتنشق الأرض عن مدافع دكرنس الذى أبعدها لخارج الخطوط ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

بهذه النتيجة إرتفع رصيد مياه البحيرة لنقطتين بالمركز الثالث بينما إرتفع رصيد دكرنس للنقطة الثالثة بالمركز الثانى .

ترتيب المجموعة الثالثة - دورة الترقى

الحرية 5 نقاط

دكرنس 3 نقاط

مياه البحيرة 2 نقاط

بيلا 2 نقاط

شبان بدواى 1 نقاط