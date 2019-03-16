رياضة | بيلا يخطف التعادل من الحرية في الوقت القاتل بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلا يخطف التعادل من الحرية في الوقت القاتل بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف محمد سكر لاعب بيلا تعادلا ثمينا لفريقه أمام فريق الحرية بمطروح بهدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد ان كان متآخرا طول اللقاء بهدف عن طريق الحرية البديل شريف سعيد في الدقيقة 27 من زمن الشوط الثاني في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة لدوري الدرجة الثانية.

دخل الحرية المباراة بقيادة محمد سليمان اللقاء بتشكيل مكون من :محمد فوزى ، حسن محمد ، طارق ناصر ،محمد حسن ، هشام السيد ، محمد علي ، أبو بكر سلومة ، هاني رجب ، مؤمن سعيد ، آحمد علاء الدين ، طارق سالم.

بينما دخل بيلا اللقاء بقيادة عبد اللطيف الدوماني اللقاء بتشكيل مكون من : سامح محمود ، أمير المشرقي ، ابراهيم عوض ، آحمد شكارة ، عبد العزيز محمد ، سيلا ، محمد لطفي ، سمير معاذ ، حسني عزوز ، محمد سكر ،عادل جمال.

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أدار اللقاء تحكيميا : وليد عبد العزيز حكم ساحة وعاونة كل من عادل ماهر مساعد أول، و هشام الدسوقي مساعد ثان، و محمد منصور حكم رابع.

التعادل رفع رصيد بيلا إلى نقطتبن، من مبارتان، بينما رفع الحرية رصيدة إلى 5 نقاط نقاط من ثلاث جولات، ويواصل تصدرة للمجموعة عقب تعادل مياة البحيرة ودكرنس 1/1.

ترتيب المجموعة

1 - الحرية 5 نقاط

2- دكرنس 3 نقاط

3- مياة البحيره نقطتين

4- بيلا نقطتيم

5- شبان بدواي نقطة وحيدة