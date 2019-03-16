رياضة | الزمالك يرتدى الطاقم الأزرق أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرتدى الطاقم الأزرق أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، مع فريق نصر حسين داي الجزائري ، والمقرر لها السادسة مساء غد الأحد، عن ارتداء الفريق طاقم أزرق بالكامل ، بينما سيرتدى حارس الفريق طاقم أخضر ، فيما يرتدي بطل الجزائر طاقم أحمر في أصفر ، والحارس سيرتدى طاقم أبيض.

وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداريا ومصطفى حسين ميلا.

ويواجه الزمالك ، نظيره نصر حسين داي ، مساء غد الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب 5 يوليو .