رياضة | تريزيجيه يصنع هدف التعادل لقاسم باشا أمام آكهيسار سبور (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يصنع هدف التعادل لقاسم باشا أمام آكهيسار سبور (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الحزم
0
x
15:00
3
الاتحاد
الوحدة
0
x
19:30
0
النصر
هويسكا
1
x
14:00
3
ديبورتيفو ألافيس
1
x
17:15
0
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
19:30
-
أتلتيكو مدريد
ليجانيس
-
x
21:45
-
جيرونا
ساسولو
2
x
16:00
4
سامبدوريا
سبال
-
x
19:00
-
روما
تورينو
-
x
21:30
-
بولونيا
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
0
x
18:00
0
سموحة
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
1
x
17:00
3
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
1
x
17:00
1
ليستر سيتي
بورنموث
2
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
كأس الإتحاد الإنجليزي
واتفورد
2
x
14:15
1
كريستال بالاس
سوانزي سيتي
0
x
19:20
0
مانشستر سيتي
وولفرهامبتون
x
21:55
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أفريقيا 2019
مازيمبي - جمهورية الكونجو
2
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
النادي الإفريقي - تونس
1
x
15:00
0
الإسماعيلي - مصر
بلاتينيوم - زمبابوي
1
x
15:00
2
الترجي الرياضي - تونس
الوداد الرياضي - المغرب
0
x
18:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
سيمبا - تنزانيا
1
x
18:00
1
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
الدوري الألماني
شالكه 04
0
x
16:30
1
لايبزيج
شتوتجارت
0
x
16:30
1
هوفنهايم
فولفسبورج
1
x
16:30
1
فورتونا دوسلدورف
هيرتا برلين
-
x
19:30
-
بوروسيا دورتموند