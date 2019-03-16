رياضة | زمالك 97 يهزم الإسماعيلي برباعية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زمالك 97 يهزم الإسماعيلي برباعية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 97 ، علي نظيره فريق الإسماعيلي برباعية نظيفة ، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين ، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للشباب .

أحرز أهداف الزمالك أحمد عادل “ميسي ” هدفين ، محمد إبراهيم هدفين .

وجاء هذا الفوز تحت قيادة المدير الفني سيد حنفي ، ويعاونه كل من محمد ابراهيم مدرب عام، عامر صبري مدرب ، عمر فهيم المشرف الفني علي الفريق ، سعيد الطيار إداري .