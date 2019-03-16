رياضة | حالة إغماء لأحد جماهير الأهلي في برج العرب

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أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شبيبة الساورة بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر - رمضان صبحي – جونيور أجاي

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خط الهجوم : مروان محسن.

الأهلي يدخل مباراة اليوم وهو يحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثالث، فيما يعتلي شبيبة الساورة الترتيب برصيد 8 نقاط، ويتذيل سيمبا التنزاني بـ6 نقاط.

الأهلي تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري في مباراة الذهاب بهدف لمثله على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في مباراة اليوم حتى يصل إلى النقطة العاشرة ويصعد كأول للمجموعة، بينما التعادل يضع الأحمر في مأزق خاصة وأن رصيده سيصبح 8 نقاط، وسيحتاج إلى انتهاء لقاء فيتا كلوب مع سيمبا التنزاني بالتعادل من أجل التأهل كثاني.