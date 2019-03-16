رياضة | الخطيب ومجلس الأهلي يحضرون مباراة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب ومجلس الأهلي يحضرون مباراة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شبيبة الساروة الجزائري والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتواجد الخطيب رفقة العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس في مقصورة ستاد برج العرب لمؤازرة الفريق الأحمر.

ويواجه الأهلي ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.