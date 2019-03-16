رياضة | اتحاد جدة يواصل الابتعاد عن دائرة الهبوط بثلاثية في شباك الحزم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يواصل الابتعاد عن دائرة الهبوط بثلاثية في شباك الحزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق اتحاد جدة علي نظيره الحزم بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

سجل أهداف الاتحاد كل من، كارلوس فيلانويفا، و مروان دا كوستا، وفهد المولد في الدقائق 31، 68، 93 من زمن اللقاء.

وتعرض مسعود بخيت لاعب الحزم للطرد في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى 22 نقطة في المركز الـ13، أما الحزم فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ11.