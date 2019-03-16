رياضة | الترجي يهزم بلاتينيوم بهدفين في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يهزم بلاتينيوم بهدفين في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الترجي التونسي علي فريق بلاتينيوم ستارز بطل زمبابوي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الترجي عن طريق كل من، محمد أمين المسكيني، في الدقيقتن 9، 84، بينما جاء هدف بلاتينيوم عبر اللاعب علي صديقي في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يعزز الترجي صدارته لترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تجمد رصيد بلاتنيوم عند نقطتين، وودع البطولة بشكل رسمي.