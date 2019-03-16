اونلاين | KORA بث مباشر مباراة النصر والوحدة kora live| مباراة النصر والوحدة بث مباشر yalla shoot| الوحدة والنصر بث مباشر دوري بلس

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بث مباشر مباراة النصر والوحدة

بث مباشر مباراة الوحدة والنصر كورة ستار كورة أون لاين النصر والوحدة yalla shoot كورة جون مباراة الوحدة والنصر الاسطورة بث مباشر الوحدة والنصر ماتش الوحدة والنصر بث مباشر، وقد أكد مدرب الوحدة ميدو أن فريقه جاهز للمواجهة المرتقبة مع النصر، وقد أكد أن مواجهة النصر صعبة للغاية ولكنه قد حضر لها بشكل جيد، ويأتي النصر في المركز الثاني بالدوري بينما يأتي الوحدة في المركز السادس من البطولة ذاتها، ويريد النصر تقليل فارق النقاط بينه وبين الهلال ليستمر في المنافسة على البطولة.

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موعد مباراة الوحدة والنصر اليوم

بطولة الدورى السعودى للمحترفين – الجولة 24 .

توقيت الساعة 19:30 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 20:30 بالتوقيت السعودى