اونلاين | يلا شوت HD| مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبه بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot | يلا شوت | كورة لايف beIN SPORTS | بث حي

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الان لايف بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة حصري 7sry اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019 ضمن مباريات دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا ، والتي ستكون في الجولة 5

والأخيرة ،مباراة الأهلي وشبيبة الساورة كورة ستار.

الأهلي المصري في مهمة أخيرة وحاسمة حيث تفصل بينه وبين الدور الـ 16، بعد لقاءات تثعر فيها ووضع نفسه في هذا الموقف الصعب، ولن يصعد من المنافسين العرب في هذه المجموعة سوي فريق واحد، إما الأهلي المصري إذا إنتصر، أو الشبيبة إذا خرج بالتعادل أو الفوز، فمن سيتمكن من العبور إلي البوابة الآمنة من دور المجموعات، الأحمر المصري ، أم الشبيبة الجزائري.

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موعد الأهلي وشبيبة الساورة في لقاء ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم بالجولة الأخيرة والتي ستكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة و السابعة بتوقيت الرياض ..

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم

والان تعرف علي موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة :

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المباراة الأهلي × شبيبة الساورة

البطولة دوري أبطال أفريقيا

الموعد 16/3/2019

التوقيت الساعة 18:00 في القاهرة

ومن المنظر أقامة مباراة سيمبا التنزاني وفيتا كلوب في نفس الوقت والتي تنقل غبر قناة بي ان سبورتس 10 ، التي تنطلق في تمام الساعة 18.00 بنفس المجموعة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

من المرتقب أن تنقل قنوات مثل بي إن سبورت 1، مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، وذلك لأن هذه القنوات هي صاحبة الحقوق الحصرية للنقل الفضائي، وبالتالي، سيكون علي العرب مشاهدة هذه القناة، لمتابعة اللقاء.

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