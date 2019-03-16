اونلاين | SPO ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي

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مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت bein sport hd، بعد مرور خمس جولات يتصدر الفريق الجزائري جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعدما جمع ثمان نقاط، فيما يأتي الفريق المصري بمركز الوصافة برصيد سبع نقاط، ولن يكون هناك بديل للقلعة الحمراء سوى تحقيق الانتصار لضمان التأهل، وسنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والساورة يلا شوت بين سبورت كورة ستار kora live.

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مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر kora star، لم يلتقى الفريقان من قبل تاريخياً سوى في لقاء وحيد بنفس النسخة ذهاباً بالجزائر، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم الساورة عن طريق سيد شريف، قبل أن يتعادل كريم نيدفيد للأحمر بهدف في أخر الدقائق، وسنعرض رابط يلا شوت الجديد حصري مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الاسطورة yalla shoot.

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