اونلاين | هدف ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي

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هدف ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي

قال محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، إنهم يركزون على الفوز أمام نظيرهم شبيبة الساورة الجزائري دون النظر إلى نتائج باق فرق المجموعة لحسم بطاقة التأهل.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف يوسف ـ في تصريحات لفضائية ناديه مساء اليوم الجمعة ـ :"لا أريد الحديث عن نتائح الفرق الأخرى ونلعب للفوز فمطلوب منا التركيز والروح تكون عالية ولا نستعجل الفوز فالهدف قد يأتي في أي لحظة فيما سيلاعبك الفريق الأخر على المرتدات وسيكون متحفظًا".

SPO ON الاهلي اليوم AHLY TODAY |مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم دوري ابطال افريقيا - كول كورة الأهلي

بثا مباشرا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي تقام مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب "برج العرب" ويديرها الحكم التونسي صادق السالمي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائري صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.

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شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز للتأهل مباشرة على صدارة المجموعة أو التعادل وانتظار نتيجة مباراة فيتا كلوب وسيمبا.

ويخوض الأهلي اللقاء وسط ظروف صعبة في ظل عدم جاهزية الحارس الأساسي محمد الشناوي بنسة 100% وغياب شريف إكرامي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي:

خط الدفاع: علي معلول ح سعد الدين سمير - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.