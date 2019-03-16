اونلاين | رابط تابع لايف – بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة _بث حي _ لايف شوت _ يلاكورة _كورة ستار_كورة لايف وان تو

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تابع لايف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الآن، سيكون تشكيل الأهلي اليوم كالتالي: علي لطفي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني، كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ناصر ماهر، جونيور أجاي، وليد أزارو.