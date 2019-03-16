اونلاين | رابط سريع hd مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بث مباشر

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في جولة نارية بالليجا يستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو في الخامسة والربع مساءا على ارضية ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت القادم 16 مارس 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر.

حقق الميرينجي فوز في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق بلد الوليد برباعية مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من الليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 16 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 8 هزائم.

يأتي فريق سيلتا فيجو في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الثامن عشر، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز السابع عشر، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ريال بيتيس، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في سبع، وخسر 14 لقاء.

سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد سيلتا فيجو الرباعي دانيل كاربخال، ماركوس يورينتي، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور بداعي الإصابة، وسيفتقد الميرينجي متوسط ميدانه كاسيميرو لتراكم البطاقات، وتنقل مباراة ريال مدريد عبر قناة بي ان سبورت اتش دي في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.