اونلاين | مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر (بين سبورت المفتوحة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر (بين سبورت المفتوحة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار متابعي وعشاق المارد الأحمر في جميع أنحاء الوطن العربي بعد قليل صوب ملعب برج العرب بالأسكندرية، حيث المباراة الهامة والمرتقبة من جميع محبي الشياطين الحمر والتي ستجمع بين الأهلي بطل الدوري المصري وفريق شبيبة الساورة الجزائري الذي يشارك في هذه البطولة لأول مره في تاريخه، حيث يعتبر هذا الفريق حديث العهد في كرة القدم الجزائرية، ومن خلال هذا المقال ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقدم لكم تغطية شاملة وحصرية لنتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة لحظة بلحظة.

مباراة الأهلي و شبيبة الساورة اليوم

تأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل المارد الأحمر هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيدنقاط نقاط بعد أن استطاع تحقيق الفوز في مبارتين والتعادل في مباراة والهزيمة في مبارتين، بينما يحتل المركز الأول في هذه المجموعة القوية الفريق اللجزائري برصيد ثمانية نقاط، ويكفي الفريق الجزائري التعادل في مباراة الليلة حتى يضمن التأهل إلى دور الثمانية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة لها

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قرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الأهلي و شبيبة الساورة اليوم السبت الموافق 16-3-2019 في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1 الناقل الحصري لمباريات هذه البطولة.

نتيجة مباراة الأهلي و شبيبة الساورة

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بالجزائر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة العودة بعد ساعات لحظة بلحظة فتابعونا.

الدقيقة 1 بداية المباراة.

الدقيقة 5 ركنية للفريق الجزائري يتصدى لها الشناوي.

الدقيقة 12 ركنية للأهلي يشتتها الدفاع الجزائري.