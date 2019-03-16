انت الان تتابع تفاصيل خبر هيمنة قطرية على أولى جولات الشرق الأوسط للراليات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 06:48 مساءً - تُوّج السائق القطري ناصر العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل، السبت، بطلاً لرالي قطر الدولي (مناطق)، باكورة جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات 2019، متصدراً الترتيب النهائي بفارق 3.29.6 دقائق عن وصيفه ومواطنه عبد العزيز الكواري (شكودا فابيا آر5).

وعزز العطية رقمه القياسي بعدد الانتصارات في رالي بلاده بعدما حقق فوزه الرابع عشر، كما رفع عدد انتصاراته في البطولة الإقليمية إلى 70 في 211 جولة تم تنظيمها منذ أن أبصرت بطولة الشرق الأوسط للراليات النور بشكل رسمي عام 1984.

بدوره حقق ملاحه الفرنسي بوميل فوزه الثالث في قطر، والثامن عشر في مسيرته في البطولة.

وتزامن فوز العطية مع الانتصار الأول لسيارة (فولكسفاغن بولو جي،تي،آي آر5)، في أول مشاركة لها في المراحل الخاصة بالسرعة للبطولة الإقليمية، علماً أن أول مشاركة لهذا الطراز كانت في رالي إسبانيا الدولي الذي أقيم في أكتوبر 2018 ضمن بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي).

وقال العطية الذي هيمن على جميع المراحل الخاصة الـ11: إنه "الفوز الأوّل لـ (بولو) في تاريخ الشرق الأوسط. السيارة والفريق عملا بشكل رائع، وتعلمنا الكثير من هذا الرالي".

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وأضاف موضحاً: "كان من الممتع قيادة السيارة، وحصلت على الإحساس بسرعة وكأني أعرف السيارة منذ فترة طويلة. الآن نتحضر لرالي الأردن، ومن المهم أن نبقى في بطولة الشرق الأوسط للراليات".

وقاد القطري عبد العزيز الكواري سيارته "شكودا فابيا آر5" للمركز الثاني إلى جانب ملاحه البريطاني مارشال كلارك.

وصعد الشيخ حمد بن عيد آل ثاني، بطل الشرق الأوسط عام 1993، إلى منصة التتويج في المركز الثالث وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010، ليساهم في تحقيق ثلاثية قطرية للمراكز الثلاثة الأولى، وذلك للمرة الأولى منذ الفوز الأخير للعطية عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن المراكز الخمسة الأولى في رالي قطر الدولي كانت من نصيب "أصحاب الأرض".