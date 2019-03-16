شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف.. الأفريقي يودع دوري الأبطال الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الأفريقي التونسي على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، لمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الفوز للفريق التونسي غازي العايدي بالدقيقة 75 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

ورغم الفوز على الدراويش يودع الفريق التونسي البطولة مع الإسماعيلي، ويتأهل عن المجموعة الثالثة مازيمبي الكونغولي والرياضي القسنطيني الجزائري لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفريق الكونغولي على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، ليخطف مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة ويحل الفريق الجزائري بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الأفريقي.