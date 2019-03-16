تفاصيل حرب العصابات الثلاث داخل فريق إنتر...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل أزمة لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان وماورو إيكاردي قائد الفريق السابق، الذى سحبت منه شارة القيادة.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن السبب الرئيسي في أزمة سباليتي وإيكاردي هو دفاع المهاجم الأرجنتيني عن زملائه وسط الانتقادات العنيفة التي يتعرضون لها من المدرب الإيطالي بمبرر أو بدون.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة انفجرت عقب إحدى المباريات التي فاز فيها إنتر إلا أن سباليتي كان غير راضي عن الأداء وانفجر في وجه لاعبيه بغرفة خلع الملابس عقب اللقاء، وحاول إيكاردي إثنائه عن ذلك خاصة وأن الفريق خرج فائزًا إلا أن المدرب رفض التراجع وصعد الأزمة مع قائد الفريق وقام بتجريده بعدها من شارة القيادة.

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وفي التقرير الذي نشرته الصحيفة الإيطالية، على لسان أحد لاعبي الإنتر الذي رفض ذكر اسمه وأكد أن غرفة ملابس الإنتر انقسمت إلى 3 مجموعات عرقية، الأولى تضم الطليان والثانية لاعبي أمريكا الجنوبية والثالثة تضم اللاعبين السلاف وهم بيريزيتش وبروزوفيتش وهندانوفيتش، وانقطعت العلاقات تماما بين إيكاردي والثلاثي المذكور.

ويستعد الإنتر لمواجهة ميلان في التاسعة والنصف مساء غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".