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شكرا لقرائتكم استبعاد رونالدو من قائمة يوفنتوس أمام جنوى لأول مرة بالموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة مباراة جنوى المقرر إقامتها في الواحدة والنصف ظهر الغد، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.
وقال ماسيمليانو أليجري في المؤتمر الصحفي على هامش مباراة جنوى ضد يوفنتوس غدا أنه قرر استبعاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي المرة الأولى هذا الموسم الذى يتم استبعاده لأسباب فنية.
وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن قرار أليجرى باستبعاد رونالدو لمنحه قسطًا من الراحة قبل الانضمام إلى معسكر منتخب البرتغال حيث يستعد لمواجهة أوكرانيا وصربيا في تصفيات يورو 2020 نهاية مارس الجاري.
قائمة يوفنتوس
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