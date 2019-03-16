شكرا لقرائتكم محمد محمود يدعم الأهلى قبل مواجهة شبيبة الساورة بأبطال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد محمود لاعب النادى الأهلى الذى يتعافى حاليا من اصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى مستهل مشواره مع الفريق، رسالة دعم لنجوم المارد الأحمر قبل مواجهة شبيبة الساورة فى الجولة الختامية والحاسمة لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وقال اللاعب فى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بالتوفيق يالا يارجالة ربنا معاكم كان نفسى أكون فى الاستاد .. لكن الأهلاوية معاكم وفى ضهركم وأكيد ان شاء الله تفرحونا".

وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق تشكيلته التى سيخوض بها المواجهة الحاسمة ببرج العرب والتى لا تقبل سوى الفوز لضمان صدارة المجموعة والتأهل للدور التالى للبطولة.

وجاءت تشكيلة المارد الأحمر كالتالى..

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حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى

خط الهجوم: مروان محسن

فيما يجلس حسين الشحات ووليد ازارو وحسام عاشور واحمد فتحي ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم.