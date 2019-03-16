الترجى التونسى يفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوى بهدفين لهدف...

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق الترجى التونسى خارج ملعبه على بلاتينيوم بطل زيمبابوى بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال إفريقيا. سجل هدفى الترجى محمد أمين المسكينى فى الدقيقتين 9 و84 على التوالى بينما جاء هدف بلاتينيوم الوحيد عن طريق على صديقى فى الدقيقة 63 من عمر المباراة. Advertisements وحافظ الترجي على سجله الخالي من الهزائم في دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، علماً بأن قرعة الدور ربع النهائي ستقام الاربعاء المقبل. هذا الفوز رفع رصيد الترجى إلى 14 نقطة فى صدارة المجموعة الثانية والذى تأكد صعوده قبل مباراة اليوم لربع نهائى دورى أبطال افريقيا، بينما يحتل بلاتينيوم المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

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