شكرا لقرائتكم ثنائية محمد إبراهيم تقود شباب الزمالك للفوز على الإسماعيلى بالأربعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فريق الشباب بالقلعة البيضاء مواليد 97 للفوز على الإسماعيلى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن مباريات دوري الشباب.

أحرز محمد إبراهيم هدفين من الأربعة أهداف للزمالك وصنع هدفا ثالثا للفريق الأبيض، وكان محمد إبراهيم قد تألق في مواجهة الفريق الأبيض والأهلى الأخيرة فى دورى الشباب والتي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثية.

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وأشاد الجهاز الفنى لفريق الشباب بمستوى محمد إبراهيم الذي قدم مباراة قوية وساهم في تحقيق الفوز.