شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة عماد متعب للاعبى الأهلى قبل لقاء شبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق تغريدة له عبر "تويتر" يدعم بها لاعبى الفريق الأحمر قبل مواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائرى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا. وجاءت تغريدة عماد متعب، قائلا: "افريقيا للكبار ويلا يا رجالة" Advertisements وتنطلق بعد قليل مواجهه بين الاهلى شبيبة الساورة الجزائرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. التغريدة

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