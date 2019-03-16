20 لاعبا قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل استقر حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعداد لمباراة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ 23 فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر له الأحد المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.
وجاءت القائمة لتضم كلا من: الهانى سليمان و محمود الزنفلى فى حراسه المرمى وفى خط الدفاع : أحمد توفيق و محمود شعبان و هشام صلاح و محمد بازوكا و محمود رزق و ولايس داسليفا و سيد سالم و كريم الديب .. وفى خط الوسط : محمد نبيل مانجا و خالد الغندور و كريم ممدوح و فوزى الحناوى و عمار حمدى وفى الهجوم توشكا و وتونى داسيلفا ورزاق سيسيه و خالد قمر و محمد جدو .
ويغيب عن الفريق كل من : صبحى سليمان و محمد أنور و صبرى رحيل و نور السيد و محمد عبد المجيد و محمد عادل و محمد ناصف و أحمد داوودا.
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