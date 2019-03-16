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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين

يحل مانشستر سيتي ضيفا على سوانزي سيتي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى تمام السابعة والثلث.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



ويواصل مانشستر سيتي المنافسة في كل البطولات، مع فوزه بلقب كأس الرابطة المحترفة، وتصدره للدوري الإنجليزي، وكذلك تأهله إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ومن المرجح أن يدفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بكل العناصر الأساسية في تشكيلته، من أجل الحصول على البطولة التي لم يسبق له أن فاز بها.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



وكان السيتي خسر الموسم الماضي في نفس الدور من ويجان 0-1، بينما تأهل إلى الدور الحالي بعد الفوز على فريق نيو بورت 4-1 ، في المقابل تأهل سوانزي بعد إقصاءه برينتفورد بنفس النتيجة.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



كما يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره ولفرهامبتون مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد فى تمام العاشرة إلا 5 دقائق بتوقيت القاهرة.

ويفتقد مانشستر يونايتد خلال اللقاء لمهاجمه العملاق روميلو لوكاكو، حبما اعلن مدرب الفريق أولى جانر سولشاير، بأن البلجيكي يعاني من مشكلة بالقدم وسيخضع لاختبار بدني متأخر قبل اللقاء.

وانضم لاعب بلجيكا، المتألق مؤخرًا بتسجيله ستة أهداف في آخر 4 مباريات بجميع المسابقات، إلى قائمة طويلة من المصابين بالنادي، فى الوقت الذى يستعيد فيه خدمات أنتوني مارسيال وآندر هيريرا وجيسي لينجارد إلى تشكيلته.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي بث مباشر اليوم السبت 16-3-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي اون لاين



كان مانشستر يونايتد قد تغلب على تشيلسي بثنائية نظيفة فى دور الـ16 من البطولة، بينما تأهل ولفرهامبتون بعد إقصاءه بريستول سيتي 1-0.

وضمن المباريات نفسها يلعب فى تمام الثانية والربع عصرا واتفورد أمام كريستال بالاس، بينما يلتقي غدا ميلوول ضد برايتون.