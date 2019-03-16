شكرا لقرائتكم سر ارتداء الزمالك لطاقمه الأزرق بالكامل أمام فريق نصر حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع فريق نصر حسين داي الجزائرى، المقرر لها السادسة مساء غداً الأحد، عن سبب تعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بارتداء الزمالك لطاقمه الأزرق بالكامل فى مواجهة نصر حسين داى حيث جاء فى الاجتماع الفنى للمباراة إن نصر حسين داى اختار اللون الأبيض لحارس مرماه لذلك سيغير الزمالك من زيه الأبيض إلى الأزرق فيما يرتدى لاعبى بطل الجزائر طاقم أحمر فى أصفر وحارسه زيه أبيض.

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وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك كلا من أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداريا ومصطفى حسين ميلا ويواجه الزمالك نظيره نصر حسين داى، غدا الأحد، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 يوليو.

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.