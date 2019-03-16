شكرا لقرائتكم الهلال والأهلي.. مواجهة "سعودية" في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الأنظار يوم الأحد صوب ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، الذي سيحتضن قمة نارية تجمع الهلال أمام ضيفه أهلي جدة، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية.

ويسعى الهلال لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم وأن يتوجها بالتأهل للنهائي حيث يقدّم أزرق العاصمة أداءً لافتاً في جميع البطولات التي يخوضها، إذ يتصدر ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق فوزين في أول مباراتين له في دوري أبطال آسيا ليتصدر مجموعته، بالإضافة إلى وصوله إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك.

ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب تجاوزه فريق الشباب العماني في دور 32، وتجاوزه فريق النفط العراقي في الدور ثمن النهائي، وتخطى فريق الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي.

وسيكون الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال في أزمة حقيقية تتمثل في الغيابات الكبيرة للفريق، حيث سيغيب البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافتيمبي غوميز ونواف العابد وسلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله عطيف بسبب الإصابة والثنائي الإيطالي سباستيان جوفينكو والأسترالي ديجينيك لعدم قيدهم في البطولة العربية.

وفي المقابل يتطلع الأهلي إلى التمسك ببطولته الأخيرة هذا الموسم بعد موسمٍ قدم فيه الفريق أداءً متذبذباً بقيادة مدربه الأرجنتيني السابق غويدي الذي أقيل وأسندت المهمة للأوروغوياني الخبير خورخي فوساني.

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وخرج الأهلي من جميع البطولات المحلية عقب اقصائه من كأس الملك على يد الوحدة في الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى تضاؤل فرصه بالمنافسة على لقب الدوري حيث يبتعد عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة.

ولن يتمكن فوساتي من الاستعانة بلاعبيه البرازيلي جوزيف سوزا وعبدالفتاح عسيري بسبب الإصابة، والتشيلي كلاوديو بايزا لعدم قيده في البطولة العربية.

وسيعول فوساتي كثيراً على مهاجميه المميزين دجانيني تافاريس والسوري عمر السومة اللذين قدما مستوى مميزا هذا الموسم.

ويأمل الأهلي في أن يوقف انتصارات الهلال عليه في السنتين الأخيرتين وتحقيق نتيجةٍ إيجابية قد تسهل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام مطلع شهر إبريل في جدة.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه فريق المحرق البحريني في الدور 32، وتجاوزه فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور ثمن النهائي، وفوزه الصعب على الوصل الإماراتي في الدور ربع النهائي.

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