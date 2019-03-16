شكرا لقرائتكم سيطرة هلالية على مباريات الأهلي في البطولات العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال لمواصلة سيطرته على مواجهاته أمام أهلي جدة في البطولات العربية، حينما يستضيفه على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً أمام الأهلي في البطولات العربية، حيث سبق أن التقيا في 4 مباريات سابقة كانت لحساب دوري أبطال العرب لنسختي 2004 و2005.

ويتطلع الفريقان لإعادة البطولات العربية إلى خزائن الأندية السعودية بعد أن غابت عن تحقيقها منذ عام 2005 حينما حقق اتحاد جدة آخر لقب عربي للأندية السعودية.

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وسبق للهلال أن توج بلقب البطولة مرتين كانتا في عامي 1994 و1995 بالاضافة إلى تحقيقه كأس الكؤوس العربية عام 2000 وكأس السوبر العربي عام 2001.

في حين سبق أن حقق الأهلي البطولة العربية مرة وحيدة كانت في عام 2002 حينما التقى الإفريقي التونسي في النهائي الذي احتضنه ستاد عبدالله الفيصل بجدة وفاز بهدف نظيف سجله لاعبه المصري محمد بركات.

ويخوض الفريقان اللقاء الخامس لهما في البطولات العربية، حيث التقيا أول مرة في بطولة 2004 حيث تعادلا ذهاباً في جدة 1-1 سجل للهلال بندر المطيري وسجل للأهلي سعود الخيبري، وفاز الهلال إياباً بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه العاجي تراوري "هاتريك".

وفي نسخة 2005 التقى الفريقان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث فاز الهلال ذهاباً 3-1 سجلها فهد المفرج والبرازيلي كماتشو وسامي الجابر، وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه البرازيلي خوسيه روجيرو، وتعادلا إياباً 2-2 سجل للهلال محمد العنبر ونواف التمياط، وسجل للأهلي صالح المحمدي وصاحب العبدالله.