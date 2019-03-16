شكرا لقرائتكم نقاط هويسكا تقرب ألافيس من المقاعد الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب فريق ديبورتيفو ألافيس على مضيفه هويسكا 3 -1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ألافيس بهدف في الدقيقة 11 عن طريق جوناثان كاييري من ضربة جزاء ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك لويس أفيلا التعادل لهويسكا من ضربة جزاء. وحسم الافيس الفوز في الدقائق الأخيرة بهدفين حملا توقيع جون غيديتى وجوناثان كاييري في الدقيقتين 80 و86.

الفوز رفع رصيد ألافيس إلى 44 نقطة في المركز الخامس وظل هويسكا في المركز العشرين الأخير برصيد 22 نقطة.