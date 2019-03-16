واتفورد يتجاوز بالاس ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل واتفورد إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على كريستال بالاس 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية من البطولة.
وسجل هدفي واتفورد ايتيان كابوي في الدقيقة 27 وأندري راي في الدقيقة 79، فيما سجل هدف كريستال بالاس الوحيد ميشي باتشواي في الدقيقة 62.
كان واتفورد قد فاز على كوينز بارك رينجرز 1 - صفر في الدور الخامس، فيما فاز كريستال بالاس على دونكاستر روفرز 2 - صفر.
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