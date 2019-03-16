قرعة كأس العالم للسلة: الأردن مع فرنسا وتونس مع إسبانيا

اسماء السيد - أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2019 في كرة السلة التي سحبت السبت في مدينة شينزين الصينية، منتخب الأردن في المجموعة السابعة التي تضم فرنسا، ومنتخب تونس في المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا.

وتستضيف الصين النهائيات بين 31 آب/أغسطس و15 أيلول/سبتمبر.

وبلغ المنتخب الأردني النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 2010 في تركيا، بحلوله ثالثا في مجموعته خلال التصفيات، خلف نيوزيلندا المتصدرة وكوريا الجنوبية. وانضم المنتخب الأردني الى نظيره التونسي الذي يشارك أيضا للمرة الثانية في تاريخه بعد 2010.

وبموجب القرعة التي سحبت اليوم، سيكون المنتخب الأردني في المجموعة السابعة التي تضم فرنسا وجمهورية الدومينيكان وألمانيا، وتقام مبارياتها في مدينة شينزين. أما تونس، فستكون في المجموعة الثالثة مع إسبانيا وبورتوريكو وإيران، وتقام مبارياتها في مدينة غوانغجو.

وستكون الولايات المتحدة، حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، المرشحة الأوفر حظا لتحقيق إنجاز غير مسبوق بلقب ثالث تواليا، وهي حلت في المجموعة الخامسة مع تركيا، الجمهورية التشيكية، واليابان.

وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة السلة، اذ يشارك فيها 32 منتخبا. وقال النجم السابق للعبة ونادي لوس أنجليس ليكرز الأميركي كوبي براينت خلال حفل سحب القرعة "الولايات المتحدة ستواجه منافسة شديدة (...) أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة، تنافسية".

وكانت الولايات المتحدة قد توجت بلقب 2014 على حساب صربيا التي أوقعتها قرعة 2019 في المجموعة الرابعة مع إيطاليا والفيليبين وأنغولا.

ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه الى الدور الثاني من البطولة، علما بأن أفضل سبع منتخبات في البطولة ستتأهل الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وفي ما يأتي المجموعات:

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- المجموعة الأولى: الصين، فنزويلا، بولندا، ساحل العاج

- المجموعة الثانية: الأرجنتين، روسيا، كوريا الجنوبية، نيجيريا

- المجموعة الثالثة: إسبانيا، بورتوريكو، إيران، تونس

- المجموعة الرابعة: صربيا، إيطاليا، الفيليبين، أنغولا

- المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة، تركيا، الجمهورية التشيكية، اليابان

- المجموعة السادسة: اليونان، البرازيل، مونتينيغرو، نيوزيلندا

- المجموعة السابعة: فرنسا، جمهورية الدومينيكان، ألمانيا، الأردن

- المجموعة الثامنة: ليتوانيا، أستراليا، كندا، السنغال