واتفورد أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إنكلترا

اسماء السيد - بات واتفورد أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم، بفوزه الصعب السبت على ضيفه كريستال بالاس 2-1، والذي يدين به للاعبه البديل أندري غراي.

وتقدم المضيف بهدف الفرنسي أندري كابوي (27)، قبل أن يعادل البلجيكي ميتشي باتشواي النتيجة لصالح كريستال بالاس بعد مرور 17 دقيقة على بداية الشوط الثاني. لكن الكلمة الفصل كانت لغراي الذي سجل هدف الفوز (79)، بعد نحو دقيقتين فقط على دخوله بدلا من ويل هيوز.

ومكن غراي فريقه من الثأر لخسارته في الدور نصف النهائي للمسابقة نفسها أمام بالاس عام 2016، وثبت نفسه كـ "بديل سوبر" لصالح فريق المدرب الإسباني خافيير غارسيا، اذ إنها المرة الثالثة في الأسابيع الأخيرة التي يدخل فيها من مقاعد البدلاء ليمنح فريقه الفوز في المباراة.

وعزز غراي أمل فريقه في أن يعود الى نهائي المسابقة العريقة للمرة الأولى منذ مشاركته الوحيدة قبل 35 عاما، عندما خسر أمام إيفرتون.

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ويستكمل الدور ربع النهائي في نهاية الأسبوع الحالي، اذ يحل مانشستر سيتي بطل الدوري المحلي الموسم الماضي ضيفا على سوانسي سيتي في وقت لاحق اليوم، على أن يحل بعدها مانشستر يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون. وتقام المباراة الأخيرة في هذا الدور الأحد، وتجمع بين ميلوول (درجة إنكليزية أولى) وضيفه برايتون.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي في المسابقة مع 13 لقبا بفارق لقب واحد عن مانشستر يونايتد الذي خسر نهائي العام الماضي أمام تشلسي.

ملخص مباراة واتفورد وكريستال بالاس: