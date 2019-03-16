شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى والساورة في ختام دور المجموعات بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائري على ملعب برج العرب في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كان الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الفريق لمباراة الشبيبة ويضم ، كلاً من :محمد الشناوى، أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى ،عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى ومروان محسن.

ويلعب الاهلي صاحب المركز الثاني في المجموعة بـ7 نقاط مع الساورة المُتصدر بـ8 نقاط في السادسة من مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويحتاج الأهلي للفوز من أجل الصعود لدور الثمانية في البطولة.